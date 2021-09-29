Ekonomi Bakanlık çağrı yaptı! İndirimlere dikkat

Bakanlık çağrı yaptı! İndirimlere dikkat

Ekonomi

Bakanlık çağrı yaptı! İndirimlere dikkat

Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarda tüketiciler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyarıda bulundu.

29 Eylül 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Bakanlığın bilgilerine göre, pek çok indirimli satış reklamında görülen ‘yüzde 50’ye varan indirim’ ifadesindeki ‘...ye varan’, ‘...ye kadar’ gibi ibarelerin okunamayacak büyüklükte yazılmaması gerekiyor. Ayrıca hangi indirim oranının, hangi ürüne ilişkin olduğunun açıkça belirtilmesi önem taşıyor.

OKUNACAK BÜYÜKLÜKTE

Dikkat edilmesi gereken diğer ayrıntılar ise şöyle: İndirimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile söz konusu mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunlu.

Kampanyalarda, ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak satışa sunulmaması gerekiyor.

Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması önem taşıyor. İndirimli ve kampanyalı satış sürecinin; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde 3 ay, tasfiye durumunda ise 6 aydan fazla olmaması gerekiyor.

İnternet üzerinden satışa sunulan ürünlerin stok miktarları gerçeğe uygun şekilde belirtilmek zorunda.

Stokta var olan ve siparişi onaylanan ürünün, stok yetersizliği, sistemsel problemler gibi gerekçelerle iptal edilmesi mevzuata aykırı.

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