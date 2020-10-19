Türkiye Bakanlık corona virüs karantinasındaki kişi sayısını açıkladı

Bakanlık corona virüs karantinasındaki kişi sayısını açıkladı

Türkiye

Bakanlık corona virüs karantinasındaki kişi sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı corona virüs karantinasında kaç kişi olduğunu açıkladı.

19 Ekim 2020, Pazartesi 12:58 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde karantinaya alınan yerleşim yerlerine ilişkin son bilgileri paylaştı. Açıklamada 34 yerleşim yerinde karantina uygulamasının devam ettiği belirtilirken, 1064 yerleşim yerinde ise karantina tedbirinin sona erdiği kaydedildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarına devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20 bin 232'dir. Toplam 70 ilimizdeki 1064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir" denildi.

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