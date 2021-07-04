Kültür & Sanat Bakanlık duyurdu: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz

Bakanlık duyurdu: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz

Kültür & Sanat

Bakanlık duyurdu: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.

04 Temmuz 2021, Pazar 19:27 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" denildi.

ANKARA (DHA)

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