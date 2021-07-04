Bakanlık duyurdu: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" denildi.

ANKARA (DHA)



