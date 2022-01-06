Türkiye Bakanlık duyurdu: 3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Bakanlık duyurdu: 3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Türkiye

Bakanlık duyurdu: 3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu." denildi.

06 Ocak 2022, Perşembe 17:16 Son Güncelleme:
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Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2009 ve 2017 yılları arasında terör örgütüne katıldıkkarı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden sonra teslim olan örgüt mensubu sayısı 3 oldu.

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