Türkiye Bakanlık duyurdu! 3 terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu! 3 terörist teslim oldu

Türkiye

Bakanlık duyurdu! 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları kapsamında PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

22 Aralık 2021, Çarşamba 16:51 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artarak devam ediyor.

Bu yıl sürdürülen ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Son teslim olmalarla birlikte emniyet ve jandarma ekiplerinin bu yıl sürdürdüğü ikna çalışmalarında teslim olan örgüt mensubu sayısı 200’e yükseldi.

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