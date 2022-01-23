Türkiye Bakanlık duyurdu: 4 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: 4 terörist daha teslim oldu

Türkiye

Bakanlık duyurdu: 4 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

23 Ocak 2022, Pazar 14:54 Son Güncelleme:
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Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 1992-2016 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9 oldu" ifadelerine yer verildi.

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