Türkiye Bakanlık duyurdu: Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

Bakanlık duyurdu: Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

Türkiye

Bakanlık duyurdu: Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir." denildi.

23 Şubat 2022, Çarşamba 18:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ertelendiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede PCR testinin sadece hastalara yapılması, testi pozitif çıkanların karantina yerine "maske takarak" kendini izole etmesi gibi kararlar ile tedbirlerde ciddi bir rahatlamaya gidileceği konuşuluyordu.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
En ağır fatura bize çıkacak
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Neyin dibi kara
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alevilik ve İslamcılığın sınavı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hâl'i pürmelalimiz
Murat Çelik
Banu Şen
Türkiye’yi doyuran il: Balıkesir
Banu Şen
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı