Bakanlık duyurdu: Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ertelendiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede PCR testinin sadece hastalara yapılması, testi pozitif çıkanların karantina yerine "maske takarak" kendini izole etmesi gibi kararlar ile tedbirlerde ciddi bir rahatlamaya gidileceği konuşuluyordu.