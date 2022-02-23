Bakanlık duyurdu: Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir." denildi.
23 Şubat 2022, Çarşamba 18:27 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ertelendiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede PCR testinin sadece hastalara yapılması, testi pozitif çıkanların karantina yerine "maske takarak" kendini izole etmesi gibi kararlar ile tedbirlerde ciddi bir rahatlamaya gidileceği konuşuluyordu.
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