Bakanlık duyurdu: Bir darbe daha...

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

12 Ağustos 2019, Pazartesi 08:43 Son Güncelleme:
A A
Bakanlık duyurdu: Bir darbe daha...

Dün akşam saatlerinde Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Bakanlığın geçtiği bir son dakika bilgisine göre ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...