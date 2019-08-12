Bakanlık duyurdu: Bir darbe daha...

Dün akşam saatlerinde Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Bakanlığın geçtiği bir son dakika bilgisine göre ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.



