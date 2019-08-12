Bakanlık duyurdu: Bir darbe daha...
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.
Dün akşam saatlerinde Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Bakanlığın geçtiği bir son dakika bilgisine göre ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.