Türkiye Bakanlık duyurdu: Bugün itibarıyla hayata geçirildi

Bakanlık duyurdu: Bugün itibarıyla hayata geçirildi

Türkiye

Bakanlık duyurdu: Bugün itibarıyla hayata geçirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin hayata geçirildiğini duyurdu.

12 Mart 2021, Cuma 19:11 Son Güncelleme:
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güvenli Turizm Programı" kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için çalışmaların başladığı bildirildi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin bugün itibarıyla hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, kayıtların "https://turizmpersoneli.tga.gov.tr" internet adresinden alınmaya başlandığı kaydedildi.

AA

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