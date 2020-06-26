Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
İçişleri Bakanlığı tarafından 500 bin TL ödülle aranan ve gri listede yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
26 Haziran 2020, Cuma 10:04 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, "Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi" açıklamasında bulundu.
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