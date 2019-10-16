  • Haberler
  • Gündem
  • Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 637 oldu

Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 637 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 637'ye yükseldiğini duyurdu

16 Ekim 2019, Çarşamba 08:34
A A
Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 637 oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 637'ye yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...