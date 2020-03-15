Bakanlık duyurdu! Koronavirüs nedeniyle kütüphaneler kapalı olacak

Türkiye'de, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsteki vaka sayısı 6'ya yükseldi. Vaka sayısının artması alınan tedbirleri had safhaya çıkarırken, Kültür ve Turizm bakanlığından dikkat çeken bir önlem kararı daha geldi. Bakanlık, kendi bünyesine bağlı tüm kütüphanelerin 16-30 Mart tarihleri arasında kapatılacağını duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemize de sıçradı ve toplamda görülen vaka sayısı 6'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina altında tutulan hastaların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Okullar tatil edildi

Öte yandan ölümcül salgına karşı alınan önlemler kapsamında okullar 23 Mart'a kadar tatil edilirken, 23 Mart sonrasında ise online eğitime geçilecek. Bu kararın yanı sıra YÖK, üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini duyurmuştu

5 bin 944 kişi can verdi

Ölümcül salgın başta Çin, İtalya ve İran olmak üzere tüm dünyada etkisini sürdürürken, virüsün aldığı toplam can sayısı 5 bin 944 oldu. Toplamda 156 bini aşkın insanın aktif olarak taşıdığı virüsten, 74 bin kişi ise tedavi edilerek kurtulmayı başardı.