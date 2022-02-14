Türkiye Bakanlık duyurdu! Operasyon başladı!

Bakanlık duyurdu! Operasyon başladı!

Türkiye

Bakanlık duyurdu! Operasyon başladı!

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 555 personelin katılımıyla Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ operasyonu başlatıldığını duyurdu.

14 Şubat 2022, Pazartesi 09:36 Son Güncelleme:
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Kış üstlenmesindeki teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Hakkari İlinde "Eren Kış--25 (Hakkari-Oğul) Şehit J.Asb.Bçvş. Timuçin Aladağ" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (555) personel [(37) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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