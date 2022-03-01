Türkiye Bakanlık duyurdu! Operasyon başladı

Bakanlık duyurdu! Operasyon başladı

Türkiye

Bakanlık duyurdu! Operasyon başladı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu'nun 648 personelin katılımıyla başladığını duyurdu.

01 Mart 2022, Salı 13:58 Son Güncelleme:
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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-28 (ŞIRNAK-GABAR DAĞI) ŞEHİT J.ER ADEM ERBAŞ” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (648) personel [(40) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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