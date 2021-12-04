Türkiye Bakanlık duyurdu! Operasyon resmen başladı

Bakanlık duyurdu! Operasyon resmen başladı

Türkiye

Bakanlık duyurdu! Operasyon resmen başladı

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nun 1300 personel ile birlikte başlatıldığını açıkladı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timleri görev alıyor.

04 Aralık 2021, Cumartesi 10:04 Son Güncelleme:
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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Muş ve Diyarbakır İllerinde “Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığınca müştereken; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1300 personel 84 operasyonel tim görev alıyor.

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