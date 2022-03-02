Türkiye Bakanlık duyurdu! Operasyon resmen başladı

Bakanlık duyurdu! Operasyon resmen başladı

Türkiye

Bakanlık duyurdu! Operasyon resmen başladı

İçişleri Bakanlığı'nca Mardin'de 571 Personelin katılımıyla Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu başlatıldı.

02 Mart 2022, Çarşamba 09:13 Son Güncelleme:
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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde “Eren Kış-29 (Mardin-Bagok) Şehit J.Uzm.Onb. Hakan Öcalan” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 571 personel (38) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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