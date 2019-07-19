Bakanlık duyurdu! Terör hedefleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekâtında PKK’lı teröristlere ait çok sayıda hedefin imha edildiğini açıkladı

19 Temmuz 2019, Cuma 09:42 Son Güncelleme:
A A
Bakanlık duyurdu! Terör hedefleri yerle bir edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekâtı ile PKK’lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi" denildi.

DHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...