Bakanlık duyurdu! Terör örgütü hedefleri yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendi. Savaş uçakları, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti. AA