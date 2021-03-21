Türkiye Bakanlık duyurdu! Yabancı teröristler sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Yabancı teröristler sınır dışı edildi

Türkiye

Bakanlık duyurdu! Yabancı teröristler sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, 2 bin 764 yabancı teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiğini açıkladı.

21 Mart 2021, Pazar 12:17 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların, sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda güvenlik güçlerince 2019'da 1595, 2020'de 1019, 2021'in ilk 2.5 aylık döneminde ise 150 olmak üzere bugüne kadar toplam 2 bin 764 yabancı terörist yakalanarak ülkelerine sınır dışı edildi.

EN FAZLA İADE FRANSA VE ALMANYA'YA

Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çok sayıda terörist iade edildiği görüldü. Buna göre; 2019 yılında 11 AB ülkesinden 117 yabancı geri ülkesine gönderilirken, 2020 yılında 8 AB ülkesinden 95 yabancı terörist savaşçı ülkesine iade edildi. Bu yılın 2.5 aylık döneminde ise 3 AB ülkesinden 12 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi. Son üç yılda ülkesine iade edilen AB uyruklu teröristlerin 66'sı Fransa, 57'si Almanya , 22'si Hollanda, 14'ü İsveç ve 7'si ise İsviçre uyruklu oldu.

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