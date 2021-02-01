Yemek Bakanlık en iyi 10 mezeyi seçti: 5'i sıcak, 5'i soğuk

Bakanlık en iyi 10 mezeyi seçti: 5'i sıcak, 5'i soğuk

Yemek

Bakanlık en iyi 10 mezeyi seçti: 5'i sıcak, 5'i soğuk

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) uluslararası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü ‘Go Turkey’ web sayfasında, 5’i soğuk, 5’i sıcak olmak üzere ‘en iyi 10 meze’ belirlendi.

01 Şubat 2021, Pazartesi 10:35 Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) uluslararası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü ‘Go Turkey’ adlı web sayfasında mezeler için "Meze sizi doyurmak için değil, rakının tadını çıkarırken ağzınızdaki tadı değiştirmek için var. Hatta pek çok kişi, sohbetin rakınıza eşlik edecek en iyi meze olduğunu iddia edebilir" dendi.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in aktardığına göre rakı için de "Türklerin anason aromalı içeceği olan rakı, zaman zaman ‘aslan sütü’ olarak anılır" ifadesi kullanılan sayfada, en iyi 10 meze şöyle sıralandı:

Soğuk mezeler

  1. Fava
  2. Mercimek Köftesi 
  3. Deniz Börülcesi
  4. Ezme 
  5. Çerkes Tavuk 

Sıcak mezeler

  1. Paçanga Börek 
  2. İçli Köfte
  3. Pastırmalı Humus 
  4. Karides Güveç
  5. Balık Kokoreç 


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