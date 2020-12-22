Bakanlık'tan yapılan açıklamada fahiş fiyat artışına ilişkin şikayetler üzerine Türkiye genelinde denetimlerin artırıldığı belirtilerek, "Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik 81 ilde denetimler devam etmektedir" denildi.

Açıklamada arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünlerin tespit edilerek denetlenen firmalardan savunma alındığı bildirilirken, "Ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep edilmektedir. Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildirilmektedir" denildi.

500 bin liraya kadar ceza

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar, stokçuluk yapanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulandığı vurgulanırken, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda, başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya toplam 9.645.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. Kurul tarafından 2 bin 114 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam etmektedir" denildi.

Denetimler hız kesmeden devam edecek

Fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olduğu görülen ürünler için de gerekli işlemlerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın gerek resen gerekse vatandaşların şikayetleri üzerine fahiş fiyat artışları ile ilgili olarak denetim faaliyetleri yurt genelinde hız kesmeden devam edeceği bildirildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, Ticaret Bakanlığı koordinesinde olmak üzere; Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsil eden toplam 13 üyeden oluşuyor.





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