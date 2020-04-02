Bakanlık, fahiş fiyat uygulayan firmaların isimlerini açıkladı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde yer alan Reklam Kurulu'nun mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanması kararı alındığı belirtildi.

1 Nisan tarihi itibarıyla gerek 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri gerekse Bakanlık Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firma ile ilgili yasal sürecin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104.781 TL, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10.475 TL idari para cezası uygulanmaktadır."







