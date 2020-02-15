Bakanlık firmaları ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerindeki tağşişi ifşa etti. 74 firmaya ait 99 üründe uygunsuzluk ortaya çıktı. 2012 yılından bu yana 1486 firmaya ait 3301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Alkollü içecekten bala, meyve sularından ete, kırmızı pul biberden çikolataya, bitkisel yağdan enerji içeceğine varana kadar ürünlerde uygunsuzluk var.

Bakanlık İstanbul, Amasya, Kayseri, Adana, Çorum gibi bazı bölgelerdeki restoranların et ürünlerinde sakatat tespiti yapıldı. Restoranların isimleri bakanlığın internet sitesinde ifşa edildi.Kırmızı toz biber ve çayda ise boya olduğu tespit edildi.

Adana'da Dora Et restoranındaki sucuğun içinde ve Hacı Usta Kebap ve Lahmacun Salonu'ndaki etlerde ise eşek eti tespit edildi.

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