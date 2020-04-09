Bakanlık harekete geçti, İl Müdür Yardımcısı görevden alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada tepki çeken paylaşımın ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı’nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.

Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez.

Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.

Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz.

Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Valilik'ten açıklama

Nail N.'nin tepki çeken paylaşımı ile valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı (Nail N), şahsi twitter hesabından yapılan çirkin paylaşımı nedeniyle, Bakanlık makamınca görevden alınmış ve hakkında tahkikat başlatılmıştır. İlimizdeki bir kamu görevlisi tarafından yapılan ve hiçbir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyoruz. Her vatandaşımızın hiçbir ayrımcılığa tabi olmadan, devletimizin bütün imkanları ve kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için gece gündüz demeden görev yapmaya devam edeceğiz.





#Olayıngeçmişi

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Nail Noğay,sosyal medya hesabından “Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum” diyen roman kadına “Geber” yanıtını vermişti.

Noğay, paylaşımından birkaç sonra Tweet'i sildi.

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