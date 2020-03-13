Magazin Bakanlık karantinaya uymayan Şeyma Subaşı için harekete geçti

Bakanlık karantinaya uymayan Şeyma Subaşı için harekete geçti

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Bakanlık karantinaya uymayan Şeyma Subaşı için harekete geçti

Şeyma Subaşı’nın İtalya’dan geldiği öğrenilen sevgilisi Guido Senia’nın 14 gün kuralına uymaması üzerin İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiği öğrenildi.

13 Mart 2020, Cuma 18:00 Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı ve Guido Senia, dün akşam bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye geldiğini açıkladı.  Şeyma Subaşı’nın İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadı.

Senia'nın bu açıklamasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcıları, "Yurt dışı dönüşleri için '14 gün kuralı'na dikkat etti mi acaba?" diye sordu. Kurala uymadığı görülen Guido Senia tepki çekti.

Gelen tepkilerin ardından ise İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiği öğrenildi. Şeyma Subaşı’nın İtalya’dan gelen sevgilisinin deport edilmesi ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacağı öne sürüldü.

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