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Mehmetçik karla kaplı dağlarda operasyonlarını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı dağlarda operasyona çıkan komandoların görüntülerini, Twitter hesabından "Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri" mesajıyla paylaştı

11 Aralık 2018, Salı 18:03 Son Güncelleme:
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Mehmetçik karla kaplı dağlarda operasyonlarını sürdürüyor

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK ile mücadelesini zorlu kış şartlarında da tüm hızıyla sürdürüyor. Hakkari'nin karlı dağlarında operasyon yürüten Mehmetçik, teröristlere adeta nefes aldırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların kar kalınlığı 1 metreye yaklaşan dağlarda yürüttüğü operasyona ilişkin görüntüyü, Twitter hesabından "Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri, yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. Komandolar Hakkari'de" mesajıyla paylaştı. 

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