Bakanlık rakamları paylaştı: 3 milyon 21 bin 778’e ulaştı
Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği bildirildi.
02 Mayıs 2021, Pazar 22:02 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir."
AA