Bakanlık rakamları paylaştı: 3 milyon 21 bin 778’e ulaştı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir."

AA