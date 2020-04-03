Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Gece gündüz demeden yardıma koşan vefa sosyal destek gurupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin kişinin, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti.

Corona Virüsü tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile kısıtlanmıştı. Bu kapsamda olup evde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar için valilikler ve kaymakamlar koordinesinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu.

Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Gruplarına vatandaşlar 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyor.



