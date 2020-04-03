Türkiye Bakanlık sayıyı açıkladı: Son 12 günde 1 milyon 27 bin corona virüs yardımı

Bakanlık sayıyı açıkladı: Son 12 günde 1 milyon 27 bin corona virüs yardımı

Türkiye

Bakanlık sayıyı açıkladı: Son 12 günde 1 milyon 27 bin corona virüs yardımı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin büyüğümüze hizmet ulaştırdı." denildi.

03 Nisan 2020, Cuma 14:54 Son Güncelleme:
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Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Gece gündüz demeden yardıma koşan vefa sosyal destek gurupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin kişinin, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti.

Corona Virüsü tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile kısıtlanmıştı. Bu kapsamda olup evde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar için valilikler ve kaymakamlar koordinesinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu.

Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Gruplarına vatandaşlar 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyor.

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