Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyadan çiftçilere ödeme yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Yağlık Ayçiçeği Desteği Ödemesi 622 milyon lira, Kütlü Pamuk Destek Ödemesi olarak 2.4 milyar lira, Çiğ Süt Desteği için de 385 milyon lira ödeneceği belirtildi.

BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK

Ödemelerin ise Ramazan Bayramı öncesinde yapılacağı belirtildi.

ÇAY ALIM FİYATI

Öte yandan 2019 yılı yaş çay alımı fiyatı 2 lira 90 kuruş olarak açıklandı.