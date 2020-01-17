Bakanlık üniversitelilere maddi destek verecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda ilk 10 bine girip ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, orman mühendislikleri, veterinerlik gibi fakülte ve bölümlere yerleşenlere Bakanlık olarak burs vereceklerini açıkladı.
Başarı sırası yüksek öğrencileri tarım, hayvancılık, orman ve su ürünleri alanlarında burs verdiklerini söyleyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da bu bursların tüm YÖK Destek Bursları’nın 3’te 1’ini kapsadığını vurguladı.