Bakanlık üniversitelilere maddi destek verecek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda ilk 10 bine girip ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, orman mühendislikleri, veterinerlik gibi fakülte ve bölümlere yerleşenlere Bakanlık olarak burs vereceklerini açıkladı.