Ankara polisi, gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları "düşük hapı" adı altında internet üzerinden piyasaya sürdükleri iddiasıyla haklarında ihbar bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerden Mustafa T. yönetimindeki otomobili Etimesgut'ta durdurdu. Otomobilde ve şüpheliye ait olduğu belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, "düşük hapı" olarak piyasaya sürülen 519 adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Mustafa T. Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler, hakkında ihbar bulunan diğer şüpheli Abdullah E.'nin da yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, Abdullah E.'nin ağabeyi Talat E.'nin bir süre önce aynı suçtan tutuklandığını belirledi.

Abdullah E.'nin kullandığı otomobilin Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nin (AŞTİ) otoparkında olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Abdullah E.'nin aracında yapılan aramalarda 40 adet hap ele geçirildi.

300 İLA 1000 LİRADAN SATMIŞLAR!

Öte yandan aynı konudan yakalanarak tutuklanan Abdullah E.'nin abisi Talat E.'ye yönelik daha önceki operasyonlarda bin 510 adet hap ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin satışları genellikle internet üzerinden yaptıkları, hapların bir tanesini 300 ila 1000 bin lira arasında değişen fiyatlardan sattıkları tespit edildi.

AA