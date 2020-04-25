Bakanlık yurda getirilen vatandaşların sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Krizin başından itibaren yaklaşık 75’den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirilmiştir. 24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise yurtlardan tahliye edilmiştir" denildi.

Bakanlığın açıklamasının devamında, "23 Nisan 2020 tarihinde 3, 24 Nisan 2020 tarihinde 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yurt dışında vefat etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DHA







