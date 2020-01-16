İstanbul’da iki çocuğun grip tedavisi sırasında hayatını kaybetmesi Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık iki çocuğun ölüm sebebinin detaylı araştırıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Mevsimsel grip her yıl tüm dünyada ciddi sayıda klinik hastalığa sebebiyet veren, özellikle risk gruplarında ağır seyredebilen bir hastalıktır. Ölümle sonuçlanan her vakada olduğu gibi İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğumuzun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatılmıştır.

Grip Bilim Kurulu, son olarak 8 Ocak tarihinde toplanarak raporunu hazırlamıştır. Buna göre, bu yıl ülkemizde dolaşımda olan grip virüslerinin yarısı influenza A (H1N1) tipindedir.

Vaka sayısı benzer

Vaka sayıları ve artış hızı geçen yıllarla benzer oranda seyretmekte olup virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değildir. 2009’da küresel bir salgın yapmış olan influenza A (H1N1) virüsü artık ‘domuz gribi’ olarak tanımlanmamaktadır ve normalde görülebilen mevsimsel grip ajanları arasında yer almaktadır. İlaç Takip Sistemi (İTS) rakamlarına göre grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların eczane, depo ve üretici firmalarda yetecek miktarda ilaç mevcuttur.”