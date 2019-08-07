Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyesi ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı twitter adresinden emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili bilgilendirme grafiği paylaştı. Peki, Bayram ikramiyesi nedir? Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri kimlere ödenir? Bayram ikramiyesi tutarı nedir? İşte bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm sorular…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı twitter adresinden emekli ikramiyeleri ile ilgili merak edilen sorular ile ilgili grafik paylaştı. Bayram, bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği ve kimlerin bayram ikramiyesi alabileceği ile ilgili bilgilerin yer aldığı grafikte ikramiye tutarı ile ilgili de bilgi verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz hafta yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri vermişti:

"Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak."







