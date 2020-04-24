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Türkiye Bakanlıktan ramazan için yeni kaynak açıklaması

Bakanlıktan ramazan için yeni kaynak açıklaması

Türkiye

Bakanlıktan ramazan için yeni kaynak açıklaması

Ramazan ayı için ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacak miktar açıklandı.

24 Nisan 2020, Cuma 12:22 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "176 milyon liralık kaynak sosyal yardımlaşma ve yardımlaşma vakıflarına aktarıldı. Yardımlardan şehit yakını, gaziler, koronavirüs nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayanlar yararlanacak" denildi.


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