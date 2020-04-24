Bakanlıktan ramazan için yeni kaynak açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "176 milyon liralık kaynak sosyal yardımlaşma ve yardımlaşma vakıflarına aktarıldı. Yardımlardan şehit yakını, gaziler, koronavirüs nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayanlar yararlanacak" denildi.





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