Bakanlıktan ramazan için yeni kaynak açıklaması
Ramazan ayı için ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacak miktar açıklandı.
24 Nisan 2020, Cuma 12:22 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Bakanlık'tan yapılan açıklamada "176 milyon liralık kaynak sosyal yardımlaşma ve yardımlaşma vakıflarına aktarıldı. Yardımlardan şehit yakını, gaziler, koronavirüs nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayanlar yararlanacak" denildi.
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