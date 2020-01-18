Somali'de Türkleri hedef alan hain saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Somali'de masum sivilleri hedef alan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Somali’de masum sivilleri hedef alan ve 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" açıklaması yapıldı.



