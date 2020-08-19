Ekonomi Bakanlık'tan SMA hastalarının ilaçlarıyla ilgili önemli açıklama

Bakanlık'tan SMA hastalarının ilaçlarıyla ilgili önemli açıklama

Ekonomi

Bakanlık'tan SMA hastalarının ilaçlarıyla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastaları Sağlık Uygulama Tebliği'ne tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeyi sürdürecek.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalarının Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SMA hastalarının tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçlarının erişimi ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözüme kavuştuğunu açıkladı.

Paylaşımında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından yaptığı "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur." şeklindeki açıklamasına yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

"SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin."  


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