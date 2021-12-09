Türkiye Bakanlıktan 'tehlike arz eden köpek ırkları' genelgesi

Bakanlıktan 'tehlike arz eden köpek ırkları' genelgesi

Türkiye

Bakanlıktan 'tehlike arz eden köpek ırkları' genelgesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzalı genelge ile Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirlendiği; bunların kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacağı, halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklara sokulamayacağı belirtildi.

09 Aralık 2021, Perşembe 11:23 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 7332 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Söz konusu kanunun 5'inci maddesi kapsamında 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesinin (l) bendinin 'Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır' şeklinde değiştirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine dair bakanlık bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşturulan komisyon tarafından; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin de tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlendiği kaydedildi.

14 OCAK'A KADAR KAYIT ALTINA ALINMALI

Tehlike arz eden hayvanlarla ilgili hususların yer aldığı 'Tehlike Arz Eden Hayvanlar İle İlgili Genelge'nin 07 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılarak şöyle denildi:

"Yürürlüğe giren genelge ile, 7332 sayılı Kanun gereğince 14 Temmuz 2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş tehlikeli ırkların, 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınması kaydıyla sahiplerince bulundurulmasına imkan sağlanacaktır. Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak sahipli American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin de söz konusu tarihe kadar veteriner kliniklerinde kısırlaştırılmaları ve mikroçip ile işaretlenmeleri, sahiplerince kısırlaştırıldıklarına dair belge ile birlikte PETVET sistemine kaydettirilmek üzere il veya ilçe tarım müdürlüklerine başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir. Aksi takdirde söz konusu hayvan sahiplerine 28'inci maddenin 1'inci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanacaktır."

AYKIRI HAREKET EDENLERE 11 BİN TL CEZA

Açıklamada, yine kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanların kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacağı, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacağı belirtilerek, "Bu hükümlere aykırı hareket edenlere, 11 bin TL idari para cezası verilecek; belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idari para cezası verilerek hayvanlara el konulacak ve en yakın belediye tarafından hayvan bakım evine götürülecektir" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ DHA

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