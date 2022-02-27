Ekonomi Bakanlık'tan Ukrayna-Rusya savaşı açıklaması: Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi yükseltildi
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Bakanlık'tan Ukrayna-Rusya savaşı açıklaması: Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi yükseltildi

Ekonomi

Bakanlık'tan Ukrayna-Rusya savaşı açıklaması: Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi yükseltildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamasından 'Karadeniz'deki Ukrayna ve Rus limanlarını ziyaret eden Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan seviye 3'e yükseltilmiştir.' dedi.

27 Şubat 2022, Pazar 10:11 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Karadeniz'deki Ukrayna ve Rus limanlarını ziyaret eden Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan seviye 3'e yükseltilmiştir.' denildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan son gelişmeler dikkate alınarak; Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyredecek Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'e çıkartılmıştır. Gerek Türk bayraklı gerekse Türk sahipli gemilerimiz uzaktan izleme sistemlerimiz ile takip edilmekte olup, gemilerdeki sistemlerin kapatılmaması ve acil durumda Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile temas kurulması ve bölgede ilgililer tarafından yapılan seyir uyarılarının takip edilmesi önemlidir" denildi.

'ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK OLMADI'

Bölgedeki Türk gemilerinin güvenliğinin birinci öncelik olduğu vurgulanarak, "Bu bölgedeki limanlarda 7'si Türk bayraklı olmak üzere toplam 22 Türk sahipli gemide 271 Türk denizcimiz bulunmakta olup yaşanan süreçte, başta gemi insanlarımız olmak üzere bölgedeki gemilerimizin güvenliği birinci önceliğimiz durumundadır. Gemilerimiz ile yapılan görüşmelerde şu an için herhangi bir olumsuzluğun olmadığı teyit edilmiştir. Bölgedeki gemilerimizden alınan bilgilere göre Ukrayna limanlarında operasyonlar durmuş vaziyette ancak Rus limanlarında elleçleme faaliyetleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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