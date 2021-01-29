Trabzonspor’dan büyük transfer bombası. Fırtına, Fenerbahçe’nin de istediği ancak kadrosuna katamadığı Anastasios Bakasetas transferinde sona geldi. Bordo-Mavililer, oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Geçen sezonun başında Alanyaspor'a katılan ve takımın başarısında büyük pay sahibi olan Yunan orta saha uzaktan şutlarıyla da ön plana çıkıyor.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon da iyi performansını sürdürdü ve 22 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

(A Spor)





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