Futbol Bakasetas'ı Fenerbahçe istedi, Trabzonspor aldı

Bakasetas'ı Fenerbahçe istedi, Trabzonspor aldı

Futbol

Bakasetas'ı Fenerbahçe istedi, Trabzonspor aldı

Fenerbahçe'nin bir süredir istediği Anastasios Bakasetas transferinde mutlu sona Trabzonspor ulaştı. Bordo-Mavililer oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

29 Ocak 2021, Cuma 10:00 Son Güncelleme:
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Trabzonspor’dan büyük transfer bombası. Fırtına, Fenerbahçe’nin de istediği ancak kadrosuna katamadığı Anastasios Bakasetas transferinde sona geldi. Bordo-Mavililer, oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Geçen sezonun başında Alanyaspor'a katılan ve takımın başarısında büyük pay sahibi olan Yunan orta saha uzaktan şutlarıyla da ön plana çıkıyor.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon da iyi performansını sürdürdü ve 22 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

(A Spor)


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