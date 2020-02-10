Bakıcı ararken bunlara dikkat!

Bakıcı konusu çalışan çocuklu ailelerin en büyük dertlerinden birisi. Çocuğa bakabilecek anneanne, babanne gibi bir aile büyüğü yoksa ve anne işten ayrılamayıp çalışmak zorundaysa, çocuk mecburen bakıcıya emanet ediliyor. Burada da iyi ve güvenilir bir bakıcı bulmak ise aileleri çok zorluyor. İhtiyaçtaki zorunluluk aileleri farkında olmadan ‘kaçak’lara muhtaç kılıyor. Oysa kaçak bakıcı çalıştırmanın cezası büyük.

Şirket de 36 bin lira ödeyecek

İşkur’a bağlı olmayan bir firmaya yani kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilere, kaçak bakıcı hizmeti verdikleri için 36 bin 50 lira ceza olduğunu belirten İstanbul Özel İstihdam Büroları Derneği Başkanı Vural Şeker, “Bu yasal olmayan firmadan hizmet alan aileye de ilgili kanunun ‘iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet almak’ maddesine göre 18 bin 25 TL ceza uygulanıyor” dedi.

Ayda 1103 lira teşvik var

Kayıtlı bakıcı çalıştıran aileye ise teşvik var. Bakıcılar için ödenecek SGK primi, brüt asgari ücretin (2943 TL) yüzde 37.5’i hesaplanarak bulunuyor. Yani çalışan annenin bakıcı için SGK’ya ödeyeceği yıllık 1.103 TL’lik primi, 18 ay boyunca devlet karşılıyor. Bu teşvikten yabancı bakıcılar için de faydalanılabiliyor. Teşvikten yararlanabilmek için gerekli koşullar ise şöyle:

● Hizmet aldığınız kişinin 10 günden fazla sizinle çalışması gerekiyor.

● SGK girişi yapılmış olmalı.

● 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında bakıcınızın işe başlamış olması şart.

● İşe giriş tarihinden önceki 3 aylık sürede 10 günden fazla SGK’lı olarak çalışmamış olmalı.

● Bakıcınızın işe giriş tarihi itibarıyla İşkur’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.

Maaşları ne kadar?

Vural Şeker, bakıcı ücretleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “İstanbul’da iyi İngilizce bilen Filipinli bakıcı maaşı, 5 bin 500-7 bin lira + 50 TL haftalık izin parası şeklinde. Ayrıca Nepal, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Gürcistan uyruklu az yabancı dil bilenlere de ilgi var. Onların maaşları da 3 bin 500-4 bin lira arasında değişiyor. Türk bakıcıların da parası 4 bin liradan başlıyor ve + sigorta var.”

Yasa dışı firmayı nasıl anlarsınız?

✘ İşçinin maaşından komisyon keserler.

✘ Açık adres vermezler.

✘ ‘Özel İstihdam Bürosu’ izin belgesi bulunmaz.

✘ Yaptıkları sözleşmenin hiçbir geçerliliği yoktur.

✘ Web sitesinde iletişim bilgisine yer vermezler.

✘ Bu tarz firmaları ALO 170’i arayıp şikayet edin.

Mutlaka bakın!

✘ Bakıcının kimlik, diploma, ikametgah ve sabıka kaydı olup olmadığına bakın.

✘ Görüştüğünüz adayın referansları ile de konuşun.

✘ Aday, sağlık testi yaptırmış olmalı.

✘ Yasal firmanın İşkur’a kaydı vardır. ‘iskur.gov.tr’den listeyi kontrol edin.

Hangi şirketlerden sorabilirsiniz? (*)

▼Anıl Danışmanlık

▼ Beste Danışmanlık

▼ Bilen Danışmanlık

▼ Damla Danışmanlık

▼ Excel Danışmanlık

▼ Gardenya Danışmanlık

▼ Göztepe Danışmanlık Kardelen Danışmanlık

▼ Misyon İnsan Kaynakları

▼ Okyanus Danışmanlık

▼ Şece Danışmanlık

▼ Tay Danışmanlık

(*) İstanbul Özel İstihdam Büroları Derneği üyesi bu firmaların, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan izinleri bulunuyor.

Gülten UĞURLU