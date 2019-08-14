Bakıcı arayanlara rehber! 5 bin liraya çıkıyor

Çalışan kadınların doğumdan sonra en çok zorlandığı konuların başında doğru bakıcıyı bulmak geliyor. Kimileri kendisinin ya da eşinin annesinden destek alırken, kimileri o kadar şanslı olamıyor. Filipinli ya da Özbek, pedagoji eğitimi olan ya da tecrübeliler arasından seçim yapmak çok zor olabiliyor. Hem ekonomik açıdan bütçeyi zorlamayan hem de güvenebileceğiniz bir bebek bakıcısı bulmanın püf noktalarını sizler için derledik.

6 AYDAN SONRA...

Yasaya göre; çalışan bir annenin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık yani 112 gün izin hakkı var. Anneler, yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün) yarım gün çalışarak, çalışmadığı mesainin ücretini devletten alabiliyor. Böylece en az 6 ay çocuğunuza kendiniz bakabiliyorsunuz. Sonrasında iş hayatına dönmesi gereken annenin en zorlu süreci başlıyor; bakıcı bulmak.

HAFTADA KAÇ GÜN?

Bakıcı ararken öncelikle yatılı mı, yarım gün mü ya da yabancı bir bakıcı mı istediğinize karar vermelisiniz. Bakıcı konusunda en çok düşündüren konu ise ücretler. Özellikle yabancı uyruklu bakıcılar çok revaçta ancak her ailenin bütçesi bu ücretleri karşılamaya yetmeyebilir. Bu nedenle önce haftada kaç gün bakıcıya ihtiyaç duyulduğuna, yatılı bakıcı isteyip istenmediğine karar vermek gerekli.

EN AZ 2020 TL

Bakıcı ücretini belirleyen şeylerden biri, çalışma şekli. Yani tam zamanlı, yarı zamanlı ya da yatılı seçeneklerine göre ücretler değişiyor. Örneğin, yatılı bakıcıda çalışma saati artacağı için ödeme de artıyor. Ama en belirleyici şey asgari ücret. Çünkü yasaya göre; bakıcıya en az asgari ücret ödemeniz gerekiyor. Bu yıl için asgari ücret 2020 TL. Ayrıca bakıcının sigorta girişini yaptırmanız gerektiğini de unutmayın.

ÜCRETLER DEĞİŞKEN

Bakıcı ücretleri şehre göre değişiyor. Örneğin İstanbul’da tam gün çalışan çocuk bakıcıları ev işlerine de yardımcı olacaklarsa 2 bin 500- 2 bin 800 TL ücret alıyor. Deneyimli ve profesyonel yatılı bakıcıların ücretleri ise 5 bin TL’den başlıyor. Yabancı bakıcılarda ise; yatılı Filipinli bakıcının ücreti 800 dolardan (4 bin 500 TL) başlıyor. Diğer ülkelerden bakıcılar ise 600 dolar (3 bin 500 TL) talep ediyor. Yatılı yerine tam gün çalıştıklarında ise ücretler 100-150 dolar daha düşük olabiliyor.

AİLELERE TEŞVİK VAR

Devletin sağladığı bakıcı teşviği ise ailelerin imdadına koşuyor. Bakıcılar için ödenecek SGK primi, brüt asgari ücretin (2 bin 558 TL) yüzde 37.5’i hesaplanarak bulunuyor. Yani bakıcı için SGK’ya ödeyeceğiniz prim miktarı bugün için 959.5 TL. Ancak gerekli koşullar sağlandığında bakıcınızın sigorta primlerinin tümü 18 ay boyunca devlet tarafından karşılanıyor. Yabancı bakıcılar da teşvikten faydalanabiliyor.

BAKICI NASIL BULUNUR?

İdeal bakıcıyı bulmak için en az 2 ay gerekiyor. Araştırmanıza başlarken, parklarda, mahallenizde veya sitenizde gördüğünüz bakıcıları gözlemleyebilir ve ailelerden referans alabilirsiniz. Ayrıca çevrenizdeki anaokulu ve kreşlerdeki öğretmenlere tanıdık bakıcı sorabilirsiniz. Bakıcı danışmanlık şirketlerinden eğitimli bakıcılara ulaşabilirsiniz. Ayrıca gazete ilanı da bir seçenek olabilir. Çocuk gelişimi üzerine eğitim gören üniversite öğrencilerinden de destek almanız mümkün. Çocuğun gelişimi için önemli olduğundan eğitim kriterini öncelikli olarak dikkate alın.

MAAŞINIZ YETİYORSA...

Yabancı bakıcı çalıştırmak isteyenler ise mutlaka çalışma iznini almak zorunda. Bu izin Çalışma Bakanlığı Yabancılar Çalışma İzinleri ve Daire Başkanlığı tarafından veriliyor. Başvuruyu yapan kişinin bakılacak çocuğun anne veya babası olması gerekiyor. Yabancı bakıcının ise en az 6 aylık ikamet izni bulunmalı. Bakıcıya ödenecek minimum maaş asgari ücret kadar olmalı. Eğer maaşınız bakıcının ücretini ödemeye yetmiyorsa izin başvurusu reddediliyor.

MUTLAKA TAHLİL İSTEYİN

Bakıcıyla yapılan ilk görüşme çok önemli. Bu görüşmede önceden hazırladığınız soruları (önceki işini, kaç çocuğa baktığını, en uzun süre çocuğuna baktığı aile gibi) sormayı unutmayın. Ayrıca bakıcı çocuğunuzla yakın temas kuracağı için kendisinden kan ve idrar tahlili istemeyi de ihmal etmeyin. Daha önce geçirdiği hastalıkları da öğrenmenizde fayda var. Görüşme esnasında çocuğunuzla biraz vakit geçirmesine izin verebilirsiniz. Böylece çocukla olan ilişkisini gözlemleme fırsatı elde edersiniz.