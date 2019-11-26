Çalışan anne desteği kapsamında aylık 1.300 lira (200 Euro), engelli çocuğu olan annelere ise aylık 1.580 lira (250 Euro) mali destek sağlanacak. Destek için ön kayıtlar 13 Kasım’da alınmaya başlamıştı. Kesin kayıt 26 Kasım Salı günü (bugün) alınacak.

Eğitimli olana

0-24 aylık çocuklarını bakıcıyla büyüten annelere verilen bu destek, aslında anneler üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek. Bakıcıların 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim aldığını diplomayla veya onaylı sertifika ile ispatlaması gerekiyor. Başvurular internet üzerinden (www.sgkegitimlibakici.org) e-Devlet şifresi ile yapılacak. Projede mali yardım toplamda 160 milyon lirayı bulacak.

Çalışan Anne Desteği miktarı ne kadar?

Çalışan Anne Desteği çocuğu 36 aylık olan (36’ncı ay dahil) annelere verilecek. Anneler Aylık 200 Euro (€) destek alacak. Anneler mali destekten en fazla 32 ay boyunca faydalanabilecek.

Çalışan Anne desteğinden kimler faydalanabilecek?

Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan (4/a sigortalısı) ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilecek.

Çalışan anne desteğinden kaç kişi yararlanacak?

Proje kapsamında ilk önce ön kayıt yaptıran ve koşulları sağlayan aylık ortalama 3 bin 700 anneye toplam 26 milyon Euro (€) mali destek sağlanacaktır. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacaktır. Kesin listelerde yer açılması durumunda yedek listelerden aktarım yapılacaktır.