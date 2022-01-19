Bakıcılar, hayvanlara koronavirüs bulaştırdı!

Güney Afrika’daki bir hayvanat bahçesinde Covid-19’a yakalanan aslanların ve pumaların hastalığı bakıcılarından kapmış olabileceği açıklandı.

Pretoria Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı çalışmalarda, rezervuar görevi yapan canlı veya cansız varlıkların hastalık semptomu göstermeden virüsü bünyelerinde taşıdıkları ve hastalığa duyarlı canlılara aktarabildikleri yer aldı.

Bilim insanları, yeni mutasyonların hayvanların vücutlarında rezervuar olarak bulunarak yeniden insanlara geçebileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

İNSANLARDAKİ GİBİ SEMPTOMLAR GÖSTERDİLER

Covid-19 semptomu gösteren hayvanların, insanlarda olduğu gibi nefes zorluğu, burun akıntısı ve kuru öksürük gibi benzer semptomlar gösterdiği belirtildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan hayvanların, hastalığı bakıcılarından almış olabileceğinin vurgulandığı çalışmada, Covid-19 olmasına rağmen hiçbir semptom göstermeyen bakıcılara da değinildi.

MASKE TAVSİYESİ

Bakıcılara, hayvanlarla ilgilendikleri esnada maske takmaları da tavsiye edildi.

Pretoria Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, ‘Viruses’ (Virüsler) adlı hakemli dergide yayınladı.

İHA







