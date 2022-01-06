Türkiye Bakıma muhtaç hayvanları toplama aracı yandı

Bakıma muhtaç hayvanları toplama aracı yandı

Türkiye

Bakıma muhtaç hayvanları toplama aracı yandı

Güngören'de gece saatlerinde park halindeki Bakırköy Belediyesi'ne ait bakıma muhtaç hayvanları toplama aracında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

06 Ocak 2022, Perşembe 08:35 Son Güncelleme:
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Yangın, Güngören, Tozkoparan Mahallesinde saat 04.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hayat Sokak üzerinde park halindeki Bakırköy Belediyesi'ne ait olan 34 VF 8087 plakalı bakıma muhtaç hayvanları toplama kamyonetinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sonrası kamyonette maddi hasar meydana gelirken, park halindeki bir otomobilde ufak çapta hasar oluştuğu görüldü. Yangın haberini alan aracın sürücüsü olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Polis ekipleri yangın sonrası kamyonette inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA


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