Eğer evde hala bakır kullanıyorsanız ve bakır nasıl temizlenir merak ediyorsanız "bakır nasıl temizlenir, bakır temizleme yöntemleri" haberimize göz atın.

Bakır nasıl temizlenir? Bakır temizleme yöntemleri

1. Yöntem

Sofra tuzu ve sirke karışımı, bakırdaki oksitlenmeyi azaltır. Sirkeyi ve tuzu bakırın üzerine dökün. Kararmaları ve kirleri gidene kadar iyice ovalayın. Daha sonra sadece suyla durulayın ve temiz, yumuşak bir bezle cilalayın.

2. Yöntem

1 su bardağı beyaz sirkenin içine 1 çorba kaşığı tuz ekleyin. İçerisine aldığı kadar un ekleyerek bir macun karışımı elde edin. Bu macunu bakırın kararan kısımlarına iyice yayın. 15 dakika ya da 1 saat bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın ve kurulayın.

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