Pratik Bilgiler Bakır nasıl temizlenir? Bakır temizleme yöntemleri

Bakır nasıl temizlenir? Bakır temizleme yöntemleri

Pratik Bilgiler

Bakır nasıl temizlenir? Bakır temizleme yöntemleri

Eski zamanların modası olsa da günümüzde hala bir çok araç gerekte veya dekorasyon objelerinde bakır kullanımı tercih edilmektedir. Eğer sizde bakır kullanıyor ve bakır nasıl temizlenir merak ediyorsanız "bakır nasıl temizlenir, bakır temizleme yöntemleri" haberimize göz atın.

19 Mart 2020, Perşembe 16:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Eğer evde hala bakır kullanıyorsanız ve bakır nasıl temizlenir merak ediyorsanız "bakır nasıl temizlenir, bakır temizleme yöntemleri" haberimize göz atın.

Bakır nasıl temizlenir? Bakır temizleme yöntemleri

1. Yöntem

Sofra tuzu ve sirke karışımı, bakırdaki oksitlenmeyi azaltır. Sirkeyi ve tuzu bakırın üzerine dökün. Kararmaları ve kirleri gidene kadar iyice ovalayın. Daha sonra sadece suyla durulayın ve temiz, yumuşak bir bezle cilalayın.

2. Yöntem

1 su bardağı beyaz sirkenin içine 1 çorba kaşığı tuz ekleyin. İçerisine aldığı kadar un ekleyerek bir macun karışımı elde edin. Bu macunu bakırın kararan kısımlarına iyice yayın. 15 dakika ya da 1 saat bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın ve kurulayın.

İlgili Haberler
Düğümlenmiş kolye nasıl açılır? Kolye karışmaması için yöntemler
İlgili Haberler
Yünlü kazak nasıl yıkanır? Yünlü giysileri temizleme yöntemleri

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Evden çalışma rehberi