Türkiye Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu

Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu

Türkiye

Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu

Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu.

14 Mart 2020, Cumartesi 18:51 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, metro hattında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu. Seferlerin Bakırköy- Yenikapı istasyonları arasında devam ettiği öğrenildi.

 Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

İHA

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