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Bakırköy Belediye Tiyatroları Müdürü Nilgün Güloğlu hayatını kaybetti

Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın müdürü Nilgün Güloğlu Ceyhan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

09 Mayıs 2019, Perşembe 15:09 Son Güncelleme:
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Bakırköy Belediye Tiyatroları Müdürü Nilgün Güloğlu hayatını kaybetti

2000 yılından beri Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT) Müdürlüğü görevini sürdüren Nilgün Güloğlu Ceyhan, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ceyhan için yarın saat 11.00'de Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

BBT Müdürü Nilgün Güloğlu Ceyhan'ın naaşı, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, tiyatro dünyasının bu acı kaybıyla ilgili, ''Belediyemizde 35 yıldır görev yapan, çok değerli çalışma arkadaşım, Tiyatro Müdürümüz Nilgül Güloğlu Ceyhan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarıma ve sevenlerine başsağlığı diliyorum'' dedi.

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