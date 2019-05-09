2000 yılından beri Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT) Müdürlüğü görevini sürdüren Nilgün Güloğlu Ceyhan, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ceyhan için yarın saat 11.00'de Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

BBT Müdürü Nilgün Güloğlu Ceyhan'ın naaşı, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, tiyatro dünyasının bu acı kaybıyla ilgili, ''Belediyemizde 35 yıldır görev yapan, çok değerli çalışma arkadaşım, Tiyatro Müdürümüz Nilgül Güloğlu Ceyhan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarıma ve sevenlerine başsağlığı diliyorum'' dedi.