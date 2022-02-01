Türkiye Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın!

Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın!

Türkiye

Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın!

İstanbul'da Yenikapı-Ataköy metro hattının Bakırköy İstasyonu'nda yangın paniği yaşandı. Metro vagonundan dumanlar yükselince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

01 Şubat 2022, Salı 09:01 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgilere göre Yenikapı - Ataköy metro hattı Bakırköy İstasyonu'nda sabah 07.45'te yangın paniği yaşandı. Raylarda seyreden metro vagonundan dumanlar çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstasyona gelerek kontroller yapan itfaiye ekipleri, raylardan duman çıktığını herhangi bir yanma olmadığını belirledi. Metro seferlerinin de devam ettiği öğrenildi.



İHA


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